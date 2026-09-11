Joaquim Bosch analiza la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos': "Dejar sin el derecho de voto a españoles que tienen la nacionalidad es bastante discutible"

El magistrado Joaquim Bosch analiza jurídicamente en Al Rojo Vivo la decisión del Tribunal Supremo, que ve en la 'ley de nietos' un "peligro fundado y real" y teme que afecte "al resultado electoral deseado por los españoles".

El Supremo ve en la 'ley de nietos' un "peligro fundado y real" y teme que afecte "al resultado electoral deseado por los españoles". Esta decisión supone para el magistrado Joaquim Bosh "una suspensión sin precedentes".

"Es preocupante, porque aunque es cierto, como dice la resolución judicial, que cualquier alteración indebida de un censo electoral puede afectar a la objetividad del proceso de las elecciones, es igualmente verdad que privar del derecho de voto a españoles de forma indebida también podría afectar a la limpieza del proceso electoral", explica el magistrado.

Es decir, que "cualquier decisión que se tome en un sentido o en otro tiene peligros y riesgos. Y además, privar del derecho supone efectivamente poder vulnerar un derecho fundamental importantísimo en una democracia como es el de poder participar en asuntos públicos", aclara el experto.

Subraya y enumera, además, que la Constitución es bastante clara: "Todos los españoles tienen el derecho de sufragio", afirma el experto, destacando que la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles que fueron represaliados por el franquismo y hay un instrucción del Ministerio de Justicia", explica.

Por tanto, añade conutundente: "Dejar sin el derecho de voto a españoles que tienen la nacionalidad, a mi juicio, es bastante discutible".

Por su lado, y según informa Alfonso Pérez Medina, en el Gobierno hay un enfado importante ya que uno de los magistrados que firma esta decisión, el magistrado Narváez, en un encuentro con fiscales aseguró, según fuentes del encuentro, que quería a Feijóo de presidente.

"Así se publicó en 2023. Hubo un encuentro con el presidente del PP, en el que, según esas fuentes, habría trasladado su deseo de que el PP llegara al Gobierno. Habría criticado también los pactos entre los socialistas y los que denominó filoetarras", afirma el periodista, quien destaca que "es un magistrado que ha estado en el Tribunal Constitucional, que ahora está en la Sala de lo Contencioso Administrativo, es miembro de la Asociación de Fiscales y que fue fiscal en el Tribunal Supremo, entre otros casos, en el de la ilegalización de Batasuna".

Ante esta información, el magistrado Bosch se muestra cauto y asegura que no puede opinar sobre los "perfiles personales de los miembros de los tribunales" por su condición de "juez en activo": "Creo que no debo entrar en eso, mi papel en los medios es, entre otras cuestiones, realizar análisis de resoluciones jurídicas".

Por ello, asegura Bosch que le preocupan algunas valoraciones que están en ese auto: "No voy a las personas que lo habita o que lo suscriben, sino a la letra del auto, que plantean dudas sobre el proceso electoral. Más o menos se viene a decir que si se lleva a la práctica lo que está acordado en la ley se puede producir un 'pucherazo".

"Esto me parece más preocupante y más más criticable, porque no hay ningún dato que un incremento del censo electoral derivado de una ley tenga que llevar a un pucherazo o una actuación fraudulenta porque si lo hay se tendrá que explicar por qué", critica el magistrado.

Y así, concluye Bosch: "Que se incremente el censo electoral no significa que esto lleve a una situación de fraude y cuando eso se afirma yo creo que debe debe demostrarse, deben aportarse datos. Si el legislador español ha considerado que hay que saldar una deuda histórica con los descendientes de los represaliados por el franquismo, esto es una decisión que no puede ser interpretada necesariamente como un fraude".

En el vídeo podemos ver al completo y con detalla su intervención en Al Rojo Vivo.

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