Ferreras, sobre la trama de Cerdán: "Antxon Alonso es ese personaje que monta una empresa de la nada y de repente empieza a tener obras y obras con Acciona"

Antonio García Ferreras reflexiona sobre uno de los actores clave en la trama de Santos Cerdán, tras conocer el último informe de la UCO: Antxon Alonso, dueño de Servinabar, la constructora de la que Cerdán tenía un 45%. En el vídeo, los detalles.

Las empresas clave de la trama del llamado 2% son dos: Servinabar, la constructora de la que Cerdán tenía un 45%, y Acciona Construcciones. Según el último informe de la UCO, Acciona pagaba a Servinabar mordidas del 2% a cambio de conseguir los contratos de obra pública. Esa era la función de Santos Cerdán, el enlace entre los políticos y la empresa. En total, se llevaron 6,7 millones.

Este informe de la UCO aporta la pieza del puzle que nos faltaba de la trama: saber qué se había llevado Santos Cerdán. Dentro de esa trama, hay un actor y un nombre importante: Antxon Alonso, el dueño de la empresa Servinabar.

"Antxon Alonso es ese personaje que monta una empresa de la nada, prácticamente sin trabajadores y, de repente, esa empresa empieza a tener obras y obras con Acciona y a contratar a la familia de Santos Cerdán y a gente que viene de Venezuela... Un festival Servinabar", reflexiona Antonio García Ferreras tras ver unas fotografías, probablemente tomadas por el propio Antxon Alonso (ya que estaban en su móvil), en las que se aprecia a Santos Cerdán junto a Vicente Pelegrini, exdirectivo de Acciona, en uno de los pisos francos de la trama.

En el vídeo podemos ver al completo esta información, donde se desglosa algunas de las revelaciones aportadas por la UCO en este último informe sobre el que fuera secretario de Organización del PSOE.

