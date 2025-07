"No se explica fácilmente": la frase del juez que desmonta la versión de Antxon Alonso sobre el contrato con Cerdán por Servinabar

Antxon Alonso ha negado ante el juez que Santos Cerdán sea copropietario de Servinabar, pese a que se encontró en su casa un contrato donde Cerdán adquiría el 45% de la empresa. Alonso argumenta que guarda documentos por costumbre, pero esta explicación no convence al magistrado Leopoldo Puente, quien cuestiona por qué no se vendió la mitad de la empresa a Cerdán. Además, Alonso justificó una donación de Servinabar a una fundación vinculada a José Luis Ábalos como un acto de compromiso social. El juez también sospecha de Fernando Merino, de Acciona, quien afirmó que asociarse con Servinabar era necesario, aunque no haya evidencia escrita de tal requisito. Las explicaciones no han satisfecho al juez, quien ha impuesto medidas cautelares.