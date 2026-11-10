Ángeles Caballero analiza la entrevista de Abascal con Broncano: "El líder de Vox colocó sus mensajes con enorme eficacia"

La periodista de El País Ángeles Caballero critica en Al Rojo Vivo la entrevista que le realizó el cómico David Broncano al líder de la ultraderecha, Santiago Abascal. En el vídeo, los detalles.

Santiago Abascal fue entrevistado este lunes en el programa de David Broncano, La Revuelta, generando un gran revuelo entre la audiencia. El líder de Vox y de la ultraderecha no tuvo ningún problema en tildar al presidente del Gobierno de dictador, sin embargo, no condenó el franquismo.

La periodista de El País Ángeles Caballero critica esta entrevista y así de contundente se expresa en Al Rojo Vivo: "Si lo que se pretendía anoche era hacer una entrevista, lo que creo que se consiguió fue un enorme anuncio publicitario, un 'placement' de manual del discurso de un señor (Abascal) que se sabe desde el principio los mensajes que quiere colocar y lo colocó con enorme eficacia".

Igualmente, Caballero quiere hacer un reclamo y una reivindicación del periodismo y lo que supone la profesión: "Lo que vimos también anoche yo creo que es una reivindicación de lo que supone y lo que implica el periodismo, que es hacer preguntas incómodas y prepararse una entrevista, que ni siquiera cuando nos la preparamos y cuando intentamos ser incisivos, no siempre nos salen bien".

"Es una reivindicación, por tanto, de los periodistas cuando tenemos a alguien delante, que es ponerle contra las cuerdas", añade la periodista.

Sin embargo, Antonio García Ferreras defendía a Broncano asegurando que no es periodista, sino un cómico y un comunicador, "no es el formato más adecuado para la aparición de líderes políticos con temas tan delicados", señala.

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