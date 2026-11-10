Daniel Basteiro: "La entrevista quedó sentenciada en los primeros minutos cuando Broncano reconoció que el público lo había puesto Vox"

El periodista cuestiona el cambio de registro del presentador durante el encuentro con el líder de Vox y sostiene que renunció a la principal herramienta de su programa, una decisión que, a su juicio, condicionó el desarrollo de la conversación.

El periodista Daniel Basteiro analiza en Al Rojo Vivo la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y considera que la aparición del líder de Vox en el programa de David Broncano supuso una importante victoria política para la formación, especialmente por el contexto en el que se produjo.

Basteiro defende que los dirigentes políticos pueden acudir a espacios de entretenimiento y humor, siempre que también se sometan al escrutinio periodístico en entrevistas de carácter más serio. "Yo sí creo que los líderes políticos y los candidatos pueden ir a programas de humor, siempre que, evidentemente, se sometan al escrutinio de periodistas en lo que llamamos entrevistas serias", señala. Sobre la intervención de Abascal, es contundente: "Creo que es un gran triunfo para VOX en territorio hostil y que la entrevista quedó sentenciada en los primeros minutos en el momento que Broncano reconoció que el publico lo habia peusto Vox".

Para explicar su valoración, Basteiro pone el foco en los primeros instantes del encuentro, incluso antes de que ambos se sentaran y Abascal se quitara la chaqueta. En concreto, destaca el momento en el que Broncano reconoció que el público había situado a Vox entre sus preferencias. "Un líder político yendo a la televisión pública y con un público que aplaudía todo lo que decía el líder de VOX", apuntó. También cuestionó el cambio de registro del presentador cuando anunció que dejaría los chistes para otro momento y plantearía una entrevista más seria. "El humor es una cosa muy seria. El humor tiene un alcance diferente", defendió el periodista, que considera que el programa renunció precisamente a la herramienta que mejor caracteriza a Broncano.

En ese momento, Antonio García Ferreras interviene para coincidir con parte de su análisis y apuntar que la conversación habría resultado mucho más incómoda para Abascal si se hubiera desarrollado desde el terreno del humor. Basteiro respalda esa reflexión y volvió a insistir en que ese es el registro en el que Broncano se desenvuelve con mayor naturalidad: "Es el registro en el que Broncano está más cómodo". A su juicio, el presentador desaprovechó la posibilidad de abordar los asuntos desde una perspectiva humorística, precisamente la que le permite ofrecer una mirada distinta sobre la actualidad política. "Ayer Broncano dijo: 'No voy a hacer humor, voy a hacer otra cosa'. Ahí empezaron los problemas", concluye.

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