Ferreras, tras el "intolerable" comportamiento de Vito Quiles: "El acoso de activistas de extrema derecha viene de hace tiempo y no veía al PSOE tan sensible"

El presentador ha calificado de "intolerable" e "impresentbale" el comportamiento de Vito Quiles, tras las polémicas imágenes en las que se le ve abordando a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Vito Quiles ha publicado un vídeo editado en sus redes sociales en el que se ve cómo persigue a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que se encontraba en una cafetería con unas amigas.

Una actitud que desde el PSOE han criticado de manera tajante. Personas del partido como el diputado del PSC en el Congreso, José Zaragoza; o la portavoz Montse Mínguez, han mostrado su rechazo ante lo ocurrido.

Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo a estas críticas, preguntándose si es ahora cuando los socialistas han descubierto que la actitud del agitador es "intolerable". "El acoso de los activistas de extrema derecha es de hace tiempo y no les veía tan sensibles", ha reconocido, dejando claro que la actitud de Vito Quiles le parece "impresentable".

El presentador y director del programa ha aprovechado para preguntar quién ha permitido que este agitador esté en el Congreso. "Se permitió en la anterior legislatura", ha explicado María Llapart, señalando que mantienen que cumplía con los requisitos para poder acceder a la acreditación.

Ahora, no se la quitan porque están a la espera de ver qué pasa con las denuncias que tiene abiertas por incumplir el reglamento de cómo se deben comportar los periodistas. "Con eso verán si se pueden agarrar a alguna norma para tomar la decisión de si le expulsan o no", ha aclarado la periodista.

Por su parte, Ferreras ha recalcado que fue la Presidencia del Parlamento del PSOE quien le dio esa acreditación, haciendo que ahora "sea más difícil".

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