Llapart relata cómo Vito Quiles se dedica a "interrumpir" y "amenazar a periodistas" en el Congreso: "No nos deja trabajar en igualdad de condiciones"

La periodista señala que el agitador va al Congreso de los Diputados "no para hacer periodismo, sino para provocar e interrumpir el trabajo parlamentario". Además, recuerda que tiene ocho expedientes abiertos.

María Llapart ha reconcido que la actitud de Vito Quiles, que se ha visto envuelto en una nueva polémica tras abordar a Begoña Gómez, no le sorprende.

La periodista ha señalado que en el Congreso le conocen bien, destacando que se pasea por allí no para hacer periodismo, "sino para provocar e interrumpir el trabajo parlamentario".

"Lo hace en las ruedas de prensa cuando, sin tener la palabra, intenta preguntar a los portavoces parlamentarios hablando por encima de los compañeros", ha criticado, añadiendo que también se dedica a grabar con el móvil sin tener acreditación para ello y en sitios donde no pueden hacerlo los periodistas.

De esta forma, ha indicado que no les deja "trabajar en igualdad de condiciones". Además, María Llapart ha explicado que también se dedica a amenazar a los periodistas que trabajan en el Congreso.

"Ha sacado artículos con nuestras caras poniéndonos en una diana y pidiéndole a sus seguidores en redes sociales que se queden con nuestra cara", ha señalado, añadiendo que también ha amenazado con publicar sus direcciones postales.

"Estas son las personas con las que debemos compartir espacio a pesar de que han incumplido el reglamento", ha lamentado, recordando que tiene hasta ocho denuncias, expedientes abiertos, que habrá que ver cómo acaban.

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