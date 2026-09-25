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Ferreras, sobre el desahucio de Maricarmen: "Lo que hizo laSexta y Andrea Ropero fue periodismo, ofrecer una visión que muchos habrían querido que no saliera a la luz"

Antonio García Ferreras responde a las críticas de la competencia a la labor de los compañeros de El Intermedio y de Andrea Ropero, que han contado en directo el desahucio de Maricarmen. "Nada se ha llevado a cambio. Maricarmen no se ha llevado nada".

Ferreras

"¿Por qué el desahucio de Maricarmen puede ser un antes y un después? Porque hemos visto las cámaras en el interior", afirma Antonio García Ferreras.

Así, el presentador de Al Rojo Vivo contestaba a la competencia ante las críticas que ha hecho a la labor de los compañeros de El Intermedio y, en concreto, de Andrea Ropero, por haber grabado y contado desde dentro ese desahucio.

"Las cámaras de laSexta y El Intermedio estaban allí porque Maricarmen tenía interés en que el mundo entero viera cómo se vive un desahucio. Nada se ha llevado a cambio. Absolutamente nada", asegura Ferreras, quien hace una férrea defensa del trabajo de los compañeros de El Intermedio.

"Lo que hizo laSexta, El Intermedio y Andrea Ropero fue periodismo, ofrecer una visión que muchos querrían que no hubiese salido a la luz. Y eso ha despertado la compasión", señala Ferreras, insistiendo en que Maricarmen no se ha llevado nada: "Ni un euro", remata.

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