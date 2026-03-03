Ferreras, sobre el conflicto en Oriente Próximo: "Me gustaría que la Unión Europea tuviera una posición propia y unida"

España ha tomado una posición marcada con respecto al ataque de EEUU e Israel a Irán, una posición diferente a la de algunos países europeos como Francia o Alemania. Pero dentro de la propia UE, las posiciones son dispares. Lo analizamos en Al Rojo Vivo.

PP y Vox están criticando la posición del Gobierno de España con respecto al ataque de Israel y EEUU a Irán, pero, como informa la periodista Esther Redondo, en este mismo vídeo, el Gobierno ha tomado una decisión de calado que están dispuestos a mantener: "Aseguran que es la única posición que garantiza que este conflicto no escale".

Además, desde Moncloa, aseguran que no están solos. Esto es, según informa Redondo, "es verdad que no se han posicionado junto a las grandes capitales europeas París o Berlín (y fuera de la UE, Lodnres) pero sí que están junto al secretario general de la ONU y junto a otros países europeos como Suecia, Dinamarca e Irlanda. Y también creen que con la mayor parte de la opinión pública". A su vez, Israel y EEUU han cargado contra la posición de Sánchez.

El periodista Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, analiza esta postura de España: "Creo que detrás de esto, subyace una pregunta: ¿Se puede estar al mismo tiempo en contra del régimen de Irán (el propio ministro de Exteriores decía que España ha apoyado todas las sanciones que ha puesto la Unión Europea, es decir, que en eso sí hay una unidad con el resto de países europeos), y al mismo tiempo decir que no hay que entrar como un elefante en una cacharrería (como Trump)? ¿Puede España tener una posición propia o tiene que estar sí o sí con EEUU?".

Ante esto, Antonio García Ferreras responde contundente: "Me gustaría que la Unión Europea tuviera una posición propia y unida". Una posición que, actualmente, no existe.

Así, y según continúa y concluye, por su parte, Basteiro, "España tiene una reflexión propia sobre lo que pesa la legalidad internacional o sobre cómo tiene que posicionarse en esos aspectos". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de información y análisis.

