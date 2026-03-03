Álvarez-Ossorio destaca que "el gran juego" de Israel es desestabilizar Irán: "Probablemente esté armando ya muchos grupos independentistas para que creen frentes"

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM, analiza el conflicto de Irán en este vídeo, en concreto el papel de Israel. En el vídeo, todos los detalles.

Israel aumenta su presencia militar en el sur del Líbano. Israel ha lanzado esta mañana una operación acercando tropas israelíes al territorio del Líbano, operación que han bautizado como 'Rgido del Cuervo, acercándose a esa frontera y donde se están desarrollando operaciones entre ambos países y, de hecho, acaban de emitir nuevas órdenes de evacuación para más de una decena de localidades en el Líbano.

"Esto tampoco debería extrañarnos", destaca Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM. Porque realmente, explica el experto, "esa tregua sobre el terreno nunca ha funcionado. Israel la ha violado de manera sistemática, aprovechando para liquidar a nuevos líderes militares de Hizbulá y para lanzar ataques contra sus arsenales de armas".

Por otro lado, con respecto a la cuestión de las posibles tropas israelíes que podrían estar desplegadas sobre el terreno en Irán, también es importante tener en cuenta, añade Álvarez Ossorio, que "el gran juego de Israel es desestabilizar Irán, y probablemente esté armando ya a muchos grupos independentistas para que creen frentes".

Por tanto, "el escenario que busca Israel (lo estamos viendo en muchos escenarios en los últimos años) es el de 'cuanto peor, mejor'", señala el catedrático, porque "esto va a beneficiar a Israel y va a crear cortinas de humo que le permitan aplicar el programa del Gran Israel, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo", explica y concluye. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.