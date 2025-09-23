Ferreras califica de "vergüenza" cómo los partidos políticos recurren al 'lawfare': "Cuando afecta a sus rivales, todo es fantástico"

Miguel Ángel Rodríguez ha cargado contra la jueza que lleva el caso del novio de Ayuso, hablando de 'lawfare'. "Es alucinante", reconoce Ferreras al ver cómo los políticos recurren a esto cada vez que les afecta a ellos.

El director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, también conocido como MÁR, ha cargado contra la jueza que lleva el caso de Alberto González Amador tras conocer que ha abierto juicio oral contra él por seis delitos diferentes.

Una decisión que ha provocado que Miguel Ángel Rodríguez se lance al ataque y se apunte a la técnica del 'lawfare'.

Antonio García Ferreras ha reaccionado a esta actitud del jefe de gabinete de Ayuso, reconociendo que le parece "alucinante" y una "vergüenza" ver cómo los partidos políticos y sus representes recurren a esta estrategia con "frivolidad".

"Hablan de justicia manipulada cada vez que les afecta a ellos o a sus partidos", ha criticado el director y presentador de Al Rojo Vivo, destacando que es curioso cómo, cuando afecta a sus rivales, todo lo ven "fantástico" y defienden que "la justicia funciona bien".