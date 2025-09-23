Beatriz Parera, sobre el procesamiento a David Sánchez: "Los jueces dan por válida la existencia de ese tráfico de influencias y lo vinculan con el presidente del Gobierno"

En Al Rojo Vivo, la periodista Beatriz Parera ha subrayado que el auto está firmado por cuatro magistrados distintos a la jueza instructora: "Lo digo porque escucharemos hablar de lawfare en las próximas horas".

La Audiencia de Badajoz ha confirmado el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de otros diez investigados por prevaricación y tráfico de influencias, tras desestimar el recurso de apelación presentado por su defensa.

En Al Rojo Vivo, la periodista Beatriz Parera ha subrayado que el auto está firmado por cuatro magistrados distintos a la jueza instructora: "Lo digo porque escucharemos hablar de lawfare en las próximas horas".

Parera ha destacado que la resolución menciona la posible influencia de Pedro Sánchez en la contratación de su hermano: "Aunque se argumenta que en ese momento no era secretario general, las fechas apuntan a que sí pudo ejercer presión en su colocación en la Diputación de Badajoz, en la Oficina de Artes Escénicas. No se habla solo del hermano".

La periodista ha concluido que los jueces dan por válida la existencia de tráfico de influencias y lo vinculan directamente con el presidente del Gobierno.