Fernando Berlín reflexiona sobre la ausencia de Ayuso durante la crisis del hantavirus: "A una presidenta a la que le gustan tanto los focos, ¿dónde estaba?"

El periodista Fernando Berlín reflexiona sobre la ausencia de la presidenta madrileña en la crisis del hantavirus. "El ministro intentó contactar con ella y que incluso tuvo dificultades", explica el periodista. En el vídeo, los detalles.

El polémico viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México sigue dando de qué hablar, después de que tanto ella como su equipo siguen insistiendo en que el Gobierno de España la puso en "riesgo".

Según Isabel Díaz Ayuso, su seguridad estuvo en juego hasta que consiguió escapar de México tras pasar por Cancún, sin embargo, en sus imágenes públicas, solo se observan saludos, paseos, sonrisas, posados... Y sigue además sin dar explicaciones de qué hizo allí.

Con todo esto, según señala el periodista Fernando Berlín, director de Radioclable.com, "lo que cabe preguntarse es dónde estaba una presidenta a la que le gusta tanto la luz de los focos, en el momento en el que Madrid se había convertido en el epicentro de la atención global a cuenta del hantavirus, donde iban a desembarcar, además, los españoles del crucero en el Gómez Ulla. ¿Dónde estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid?".

Incluso, "el ministro intentó contactar con ella y tuvo dificultades. Supongo, por tanto, que con todo ese ruido, lo que preferirá Isabel Díaz Ayuso es que se hable de otra cosa".

Luego ya está la torpeza de "meterse en la política exterior, que es una prerrogativa del Gobierno", pero "la torpeza de meterse en un asunto como el de Hernán Cortés allí en México, también revela algo del carácter de esta mujer", concluye Berlín.