Con 34 años, Taylor Swift es una de las cantantes más famosas de todos los tiempos y prueba de ello son los 'megaconciertos' que suma en todo el mundo. Desde el 29 de mayo, la cantante de Pensilvania realizará dos conciertos durante días consecutivos en Madrid su gira 'The Eras Tour', y los fans llevan en las puertas del Santiago Bernabéu desde hace días.

El periodista Jaime Rull acude al "lugar de los hechos" horas antes de que se abran las puertas (16:30h) para dar comienzo al primero de sus conciertos y entrevista a varias 'swiftie' que es como se conoce a los fans de Swift. Hasta el mismísimo Antonio García Ferreras se declara fan de la cantante.

Si algo que hay que llevar al concierto de es el brilli-brilli o las famosas pulseras de la amistad. Marina, una swiftie que he venido desde Girona a ver el concierto de Madrid va vestida "del álbum Red y de la canción All Too Well, que es mi favorita y es además, la que cunde más porque dura 10 minutos", confiesa Marina a Rull. En el vídeo podemos ver a más swiftie como Marina que relatan en los micrófonos de laSexta como están siendo estas horas de espera.