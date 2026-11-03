Pepe Álvarez (UGT) ve "insultante" el argumento de Feijóo para pedir que se desconvoque la huelga del 11N: "No hay razón para hacerlo"

¿Qué ha dicho? El secretario general de UGT ha señalado que Feijóo "no ha dado ningún argumento de fondo para desconvocar la huelga", que está diseñada en protesta, "fundamentalmente", por la vivienda y los salarios.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha calificado de "incluso insultante" el argumento de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, al pedir la reconsideración de la huelga general del 11 de noviembre tras un accidente ferroviario. Álvarez afirma que Feijóo no ha presentado razones de peso para desconvocar la huelga, que se centra en temas como vivienda y salarios. Además, Álvarez critica a Feijóo por sugerir que la huelga es contra la oposición, indicando que es un problema de "mala conciencia" del líder del PP. También subraya la necesidad de invertir más en servicios públicos. Feijóo, por su parte, ha pedido reconsiderar la huelga, calificándola de "grave error" tras el accidente, y ha instado a los sindicatos a no vincularse con Pedro Sánchez.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que le parece "incluso insultante" el argumento dado por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, al pedir a los sindicatos que reconsideren la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre tras el accidente ferroviario de la semana pasada.

Álvarez ha señalado, en el programa 'Hoy por Hoy' de la Ser, que Feijóo "no ha dado ningún argumento de fondo para desconvocar la huelga", que está diseñada en protesta, "fundamentalmente", por la vivienda y los salarios.

"No hay ninguna relación entre lo que dice el señor Feijóo, la vivienda y los salarios", ha recalcado, aunque ha añadido que, en cualquier caso, el accidente supondría "una razón más".

Ante los medios de comunicación, Pepe Álvarez ha dejado claro que no van a desconvocar esta huelga porque "no hay razón para hacerlo". "No hay ninguna cuestión que nos puedan ofrecer en estos momentos", ha destacado.

En cuanto a las declaraciones que ha realizado Feijóo, señalando que se trata de una huelga contra la oposición, el secretario general de UGT ha respondido que, si piensa esto es porque "tendrá mala conciencia". "Ese es su problema, no el nuestro. Nosotros hemos dicho claramente contra quién va esta huelga", ha defendido.

Así, ha recalcado que España necesita invertir más en servicios públicos como la sanidad, la educación y, "de manera muy clara", en el sistema ferroviario. "Por tanto, creo que hay más razones, que hay más argumentos", ha recalcado.

Feijóo ha participado este martes en un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que ha pedido a los sindicatos "reconsiderar" la huelga general porque si antes "era incomprensible", tras el accidente de Urda es "un grave error".

Así, ha afirmado que no cuestiona el derecho constitucional de huelga sino el sentido de la oportunidad de esa convocatoria.

"Y por eso quiero dirigirme directamente a los sindicatos. Reconsideren esa huelga convocada contra la oposición tal y como ha confirmado la directora de campaña del Partido Socialista. Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error", ha enfatizado.

Feijóo ha señalado que los sindicatos no convocaron una huelga "en ocho años de Gobierno" de Pedro Sánchez y ha pedido que no la hagan ahora "a tres semanas de ser llamados a la urnas". "No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre", ha enfatizado.

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