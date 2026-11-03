Ainhoa Martínez: "Si hoy Sánchez mantiene a Puente en su puesto es para que sea él quien centralice el desgaste"

La periodista de 'ABC' analiza la estrategia del Ejecutivo ante la presión política sobre el ministro de Transportes y las dificultades que afronta para recuperar la confianza tras la crisis ferroviaria.

43 de los 69 miembros de la Diputación Permanente pedirán este martes la dimisión de Óscar Puente durante su comparecencia, prevista para las 17:00 horas. La intervención del ministro de Transportes llega en un momento clave de la gestión política de la crisis ferroviaria y estará marcada por la presión de la oposición.

Sobre este escenario, la periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez considera que el Gobierno está siguiendo una estrategia de "control de los tiempos" y de gestión de la crisis. A su juicio, la comparecencia en la Diputación Permanente será especialmente complicada para Puente, que podría enfrentarse a una situación de "soledad absoluta". También apunta a las tensiones dentro de la coalición, con una parte del Frente Amplio reclamando la salida del ministro.

Martínez plantea que la decisión de Pedro Sánchez sobre la continuidad de Puente será determinante y sostiene: "Si hoy Sánchez mantiene a Puente en su puesto es para que sea él quien centralice el desgaste". La periodista también recoge las voces que consideran "inasumible" su continuidad y creen que la pérdida de confianza, reconocida tanto por el Gobierno como por el propio ministro, difícilmente podrá repararse mientras siga al frente de Transportes.

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