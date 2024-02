El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una entrevista en Al Rojo Vivo en la que no ha dudado en pronunciarse sobre algunos temas de actualidad. El líder del PSOE ha aprovechado este momento para hablar sobre qué pasará con la ley de amnistía después del 'no' de Junts.

Además, también ha aclarado qué piensa sobre los delitos de terrorismo, destacando que es algo sobre lo que "no hay que banalizar". Por otro lado, ha explicado qué significa el término "fachosfera" y por qué decidió emplearlo. Una entrevista en la que no ha dudado en pronunciarse sobre otros temas como la participación de Nebulossa en Eurovisión.

Sánchez no ve terrorismo en el 'caso de Tsunami'

El líder del PSOE ha asegurado que él no ve terrorismo en el 'caso de Tsunami'. "Yo creo que no es terrorismo, no hay que banalizar el terrorismo pero tampoco tergiversar el terrorismo", ha destacado al ser preguntado por el informe del fiscal del Supremo en el que no ve delitos de terrorismo por parte de Puigdemont en el caso de Tsunami Democràtic.

"Muchos de los telespectadores que no les gusta lo que hizo el independentismo en Cataluña, evidentemente aplican el sentido común, de saber lo que es el terrorismo y lo que no es", ha señalado.

El Gobierno no modificará la ley de amnistía para incluir todos los delitos de terrorismo y de traición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el diálogo en la ley de amnistía , que califica de "valiente, reparadora y constitucional". Sin embargo, ha dejado claro que no van a modificarla para incluir todos los tipos de terrorismo y el delito de alta traición.

"No es una cuestión de ceder, hemos hecho todos un esfuerzo", ha añadido. "No es nuestra intención tocar el texto, pero entre todas las agrupaciones políticas tendremos que encontrar una solución", ha indicado, recalcando que está seguro que acabará saliendo adelante.

Sánchez abre la puerta a tocar la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado abierto a realizar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) como parte de la negociación para convencer a Junts de que vote a favor de la ley de amnistía.

"Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas", ha señalado.

Así define en ARV qué es la "fachosfera"

El líder del PSOE ha asegurado que existe una ley del embudo, apelando a la 'fachosfera'. "Es toda esta conjunción de políticas mediáticas y de redes sociales de la ultraderecha para generar odio y polarizar", ha destacado. De esta forma, ha defendido que es algo que "existe" y que "huele a naftalina".

La reacción de Sánchez al 'Zorra' de Nebulossa en Eurovisión

"Me gusta más esta canción que el 'Cara al Sol'", ha asegurado el presidente del Gobierno. "A mi me parece que el feminismo no solamente es justo sino que es divertido, este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura", ha argumentado tras conocer que 'Zorra' de Nebulossa representará a España en Eurovisión.