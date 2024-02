"Yo creo que no es terrorismo, no hay que banalizar el terrorismo pero tampoco tergiversar el terrorismo", así de claro se ha ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Al Rojo Vivo al ser preguntado por el informe del fiscal del Supremo en el que no ve delitos de terrorismo por parte de Puigdemont en el caso de Tsunami Democràtic.

"Muchos de los telespectadores, a los que no les gusta lo que hizo el independentismo en Cataluña, evidentemente aplican el sentido común, de saber lo que es el terrorismo y lo que no es", ha dicho Pedro Sánchez.

El presiente ha asegurado que "siempre" respetará las sentencias del poder judicial y ha señalado que "no hay que banalizar el terrorismo como tampoco hay que manipular el terrorismo": "Es lo que estamos viendo durante muchísimos años por parte del PP. La amnistía para el PP es la gran cortina de humo para justificar su voto en contra de medidas sociales como la revalorización de las pensiones o el SMI".

"Estoy convencido de que si Feijóo no dependiera de Vox estaría aprobando una amnistía en el Congreso junto con el concurso de Junts per Catalunya. Es una gran cortina de humo", ha advertido, recordando que "cuando gobernó el PP, el señor Aznar en un día indultó a más de 1000 personas; a terroristas condenados, sentenciados por la justicia, de una organización terrorista que se llamaba Terra Lliure".

En este sentido ha recordado casos recientes de altercados en las calles. "¿Usted piensa que por ejemplo las manifestaciones que hemos asistido en la calle Ferraz en estos últimos meses es terrorismo? Yo creo que no es. ¿El haber cortado la A6 como se cortó en Madrid durante las protestas que han liderado algunos dirigentes de la ultraderecha y de la derecha son pruebas de terrorismo? Yo creo que no lo es", ha dicho.