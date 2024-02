El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado abierto a realizar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) como parte de la negociación para convencer a Junts de que vote a favor de la ley de amnistía.

Preguntado en una entrevista en Al Rojo Vivo sobre una reforma de esta norma con el objetivo de recortar en el tiempo las instrucciones de los jueces, Sánchez ha afirmado que en las últimas semanas se han visto "instrucciones que se prolongan" en referencia a las últimas decisiones judiciales que podrían poner en peligro que algunos líderes independentistas como el expresidente catalán, Carles Puigdemont, se pudiesen acoger a la amnistía.

"Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas", ha señalado. Considera además que esta posible reforma "se encardina perfectamente" en la ley de eficiencia de la Justicia que se convalidó hace unas semanas en el Congreso de los Diputados.

Al ser cuestionado de nuevo sobre este asunto, es decir que pretende no tocar el texto de la amnistía pero sí una reforma que afecte a la instrucción judicial, Sánchez ha señalado: "Vamos a hablar con los grupos parlamentarios para ver exactamente qué márgenes tenemos de mejorar una ley que, insisto, es valiente, es reparadora y, sobre todo, es constitucional".

Se trata de una reforma legal que no sería nueva, ya que el PP ya la intentó con el ministro Rafael Catalá al frente y con la oposición del PSOE.

Sánchez se ha referido a la negociación que se abre ahora en la comisión de Justicia del Congreso para intentar sacar adelante la ley. Una norma que ha defendido como "valiente, reparadora y constitucional". A lo largo de la entrevista, el presidente del Ejecutivo ha insistisdo de forma más o menos vehemente en que los delitos de terrorismo y alta traición no se tocarán en el texto de la ley de amnistía.

Asimismo, ha descartado que desde el Gobierno estén estudiando modificar la definición de terrorismo en el Código Penal. No obstante, ha reiterado que "el independentismo no es terrorismo". "El terrorismo no es equiparable al independentismo, es de sentido común. Somos conscientes de lo que ha sido el terrorismo y lo vencimos. Nada tiene que ver una cosa con la otra", ha añadido el líder socialista. Y ha finalizado destacando que es un "momento de templanza, contención y capacidad de negociación".

