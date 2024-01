Los 7 diputados de Junts per Catalunya votaron en contra de su propia ley de amnistía y fuerzan al Gobierno a una nueva negociación. Todo esto, puede poner en peligro la legislatura, algo que analizan desde Al Rojo Vivo los periodistas Ignacio Escolar , director de eldiario.es y Pedro García Cuartango, columnista de ABC.

Según Escolar, la legislatura no está en riesgo, la complica pero no está acabada: "Este discurso permanente que hace el PP tiene mucho que ver con la no aceptación de la derrota de julio y la expectativa de una futura revancha electoral", asegura. La realidad es que, añade Escolar, "si hay negociaciones tan duras entre ambos es porque el PSOE no le está dando todo lo que quiere a Puigdemont", como dice la oposición. Y está intentando que "haya una ley de amnistía que sea declarada institucional".

Por su parte, García Cuartango cree que sí está en peligro la legislatura "por la sencilla razón de que no hay mayoría parlamentaria sin los 7 escaños de Junts, por lo que Junt tiene en su mano el poder de poner fin al mandato de Sánchez cuando quiera". Cree además el periodista que será difícil el acuerdo, sobre la ley de amnistía, entre el PSOE y Junts, porque "las posiciones son muy opuestas".