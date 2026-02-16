Escolar, tajante sobre la nueva subida del SMI por parte de Yolanda Díaz y el enfado de la patronal: "Se ha demostrado que es una medida muy eficaz"

Trabajo ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas. El periodista Ignacio Escolar valora esta nueva noticia.

Este lunes se ha hecho efectivo una nueva subida del SMI: Pedro Sánchez ha respaldado a Yolanda Díaz y a los sindicatos en la firma de este acuerdo, en un acto en el Ministerio de Trabajo, y ha afeado la ausencia de la patronal. Los empleados que perciban esta subida verán cómo aumentan sus honorarios en 37 euros al mes y en 518 euros al año respecto a 2025

"Esta es una medida que se ha demostrado a lo largo de los años como muy eficaz y está ayudando a muchísima gente que tenía unas situaciones muy vulnerables a mejorar en la vida, a tener unas expectativas más estables", afirma contundente el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

Para Escolar hay "dos cosas básicas" que tumban cualquier debate sobre qué ha hecho y qué no ha hecho este Gobierno de coalición progresista: "La subida del salario mínimo y la reforma laboral. Solo esas dos justifican más que de sobra todos los sapos que se ha tenido que comer la izquierda a la hora de pactar con los independentistas para mantener esta legislatura y la anterior", sentencia Escolar.

En el vídeo podemos ver completo su reacción a esta nueva noticias sobre el SMI.

