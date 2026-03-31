Escolar reacciona a la decisión de la jueza de la DANA de rechazar que Mazón se persone en la causa: "El problema es que no se atreve a decir la verdad"

La jueza de la DANA tumba la personación del expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la causa. El periodista Ignacio Escolar lo comenta y valora en este vídeo.

La jueza de la DANA ha denegado a Carlos Mazón este martes la petición de personación en la causa que investiga la tragedia, según ha adelantado 'Levante'. El expresident utilizó esta vía legal buscando conocer las diligencias abiertas en el juzgado al considerar que la magistrada le estaba investigando.

"Era previsible que no colara esto", afirma la periodista Lucía Méndez, de 'El Mundo', señalando que "el comportamiento de Carlos Mazón es bastante inexplicable y bastante inverosímil, teniendo además la decisión del Tribunal Superior en sus manos, es decir, que le exime de responsabilidad penal. Es decir, no tienen ningún incentivo para permanecer ahí".

Por su parte Ignacio Escolar, periodista y director de elDiario.es, asegura que "el problema que tiene Mazón es precisamente porque no se atreve a decir la verdad". Esto es, "aunque no haya responsabilidad civil, desde luego, sí personal".

Es decir, "mientras media Valencia se ahogaba yo estaba ocupado en "esto", ese "esto" con detalles que todos sabemos cuál es (creo que es bastante evidente de qué cariz son sus mentiras) le sitúa en una situación personal terrible, que no política porque carrera política no va a tener nunca más. Y está haciendo lo imposible para no enfrentarse a eso que son las consecuencias de sus actos", concluye Escolar.

En el vídeo podemos ver al completo el análisis de ambos periodistas.

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