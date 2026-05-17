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Escolar afea la teoría de que el resultado del PSOE en Andalucía es de Pedro Sánchez: "Es equivocado"

El periodista ha considerado que "que este resultado tiene mucho más que ver con un ingrediente local que con lo que tendríamos en unas generales, porque no es igual Juanma Moreno Bonilla que Alberto Núñez Feijóo".

Escolar: "El análisis de decir que como Montero es número dos de Sánchez es resultado de Sánchez es equivocado"

El periodista Ignacio Escolar ha señalado este domingo en el especial de Al Rojo Vivo por las elecciones en Andalucía que no cree que el dato del PSOE, "siendo malísimo y siendo, evidentemente, una victoria del bloque de la derecha, sea perfectamente extrapolable a unas generales, porque nos pasó lo mismo en el 23".

Una de las claves en las elecciones de entonces "fue precisamente que la distancia entre PP y PSOE de las autonómicas se redujo enormemente en las generales".

"Una de las claves del éxito de Juanma Moreno, en mi opinión, es que está haciendo un perfil muchísimo más moderado que el que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional. Y esto tiene premio en votos. En Andalucía, especialmente, donde Juanma Moreno Bonilla suele repetir que sigue gobernando una comunidad que es de izquierdas a pesar de que esté ahora votando al PP de Juanma Moreno Bonilla y a la derecha", ha destacado Escolar.

Así, ha remarcado que "este análisis de decir que, como [María Jesús Montero] es la número dos de Sánchez, este es el resultado de Sánchez, creo que es equivocado". "Creo que este resultado tiene mucho más que ver con un ingrediente local que con lo que tendríamos en unas generales, porque no es igual Juanma Moreno Bonilla que Alberto Núñez Feijóo", ha afirmado.

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