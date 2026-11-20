"¿De verdad hay que tragarse que hay 400.000 pisos menos por la okupación?", se preguntó el periodista, quien enumeró las falsedades que dijo el líder del PP y criticó que Sánchez no respondiera.

Ignacio Escolar criticó en "Al Rojo Vivo" las "mentiras más groseras" de Alberto Núñez Feijóo durante su debate con Pedro Sánchez. Escolar señaló que Feijóo afirmó falsamente que Sánchez había subido los impuestos 100 veces, basándose en el Instituto Mariana, que describió como un centro neoliberal poco fiable. También desmintió que el salario medio neto haya bajado, aclarando que ha subido en los últimos años. Escolar refutó la acusación de Feijóo sobre la imputación de Sánchez por financiación irregular y la supuesta condena del hermano de Sánchez. Además, criticó que Sánchez no respondiera a estas falsedades y cuestionó la veracidad de otras afirmaciones de Feijóo.

Ignacio Escolar destacó en Al Rojo Vivo las "mentiras más groseras" de Alberto Núñez Feijóo durante el cara a cara con Pedro Sánchez. "Dijo que Sánchez ha subido 100 veces los impuestos. Esto es mentira. La fuente es el 'Instituto Mariana', que es este centro tan neoliberal que premia a Milei y que tiene la fiabilidad de un instituto completamente sectario, alineado con las tesis más locas del liberalismo extremo", criticó.

Asimismo, señaló que el líder del PP había dicho que "el salario medio neto ha bajado". "¿En qué parámetros? Con qué fechas? Si mira los últimos cuatro años, ha subido y si mira los últimos ocho años, ha subido el salario medio neto respecto a la inflación", subrayó Escolar, quien también se refirió a la acusación de Feijóo de que Sánchez está "imputado por financiación irregular en dos sumarios", algo que, señaló, "es falso si se refiere al presidente del Gobierno y es falso si se refiere al partido".

En lo referente a la afirmación de que "el hermano de Sánchez está condenado a nueve años", el periodista expresó que "son de inhabilitación, que no tiene nada que ver con una condena a cárcel". "También dijo que las agresiones sexuales son el triple, pero es porque ahora hay una nueva ley que convierte los abusos en agresiones", indicó Ignacio Escolar, quien también afirmó que "es mentira que Sánchez haya excarcelado a 3.400 violadores".

Así, el periodista criticó que Pedro Sánchez no respondiese a esas mentiras. "Me ha parecido que se ha pasado de blando, pero dar por vencedor a alguien que miente de manera deliberada, constante....", manifestó, al tiempo que recordó apuntó otra mentira y es que "hay 400.000 pisos menos por la okupación". "¿De verdad hay que tragarse esto?", se preguntó.

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