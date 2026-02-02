Escolar, tras la comparecencia de Feijóo en el Congreso: "Bastante faltón el espectáculo"

El director de 'eldiario.es' señala en Al Rojo Vivo que la comparecencia del líder del PP comenzó como una cita sobre la DANA, pero derivó hacia ETA, la corrupción del PSOE y otros asuntos, "como si fuera una sesión parlamentaria más".

La comisión de investigación en el Congreso sobre la DANA quedó desdibujada durante la comparecencia de Feijóo. El líder del PP mezcló el objeto de la comisión con referencias al accidente ferroviario de Adamuz y a los "crímenes de ETA", pese a admitir que no tenía ninguna "autoridad" en relación con la gestión de la DANA. Feijóo también aseguró que no ha borrado mensajes de su teléfono móvil y que no tiene "nada que ocultar".

Así lo ha analizado el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, que ha calificado la escena de "bastante faltón", especialmente por parte del líder popular. "Me ha parecido bastante faltón el espectáculo, sobre todo por el lado de Feijóo", ha afirmado en Al Rojo Vivo.

Escolar también ha criticado el desarrollo posterior del debate y la intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aunque ha subrayado el desvío inicial de Feijóo. "Es verdad que luego Rufián se ha enmarañado y ha sido lamentable por ambas partes, pero el arranque era un compareciente citado para hablar de la DANA que empieza hablando de ETA, de la corrupción del PSOE y de lo que ha querido, como si fuera una sesión parlamentaria más".

El director de 'eldiario.es' ha insistido en que el formato exigía otro tono y otro contenido. "Esto no es una sesión parlamentaria, es una comisión de investigación", ha recordado, antes de concretar el motivo de la citación. "El señor Feijóo venía citado para hablar específicamente de lo que sabía sobre su relación con Mazón, de esa información en tiempo real que decía que tenía y que luego resultó que no, y de ese tipo de cuestiones".

