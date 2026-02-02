investigación por la dana
Ignacio Escolar: "Sánchez tuvo bastante más respeto por la comisión de investigación en el Senado que el que ha mostrado Feijóo"
Mientras que para Gabi Sanz Feijóo no tiene responsabilidad competencial en la DANA, Escolar replica que, como presidente del PP, sí tiene responsabilidad política y que la clave es que toleró durante un año las mentiras flagrantes de Mazón.
La comparecencia de Alberto Núñez Feijópor la investigación de la DANA ha sido objeto de debate en Al Rojo Vivo, donde han confrontado sus opiniones los periodistas Gabi Sanz e Ignacio Escolar.
Gabi Sanz ha iniciado su intervención señalando que "una comisión de investigación se establece cuando existe una responsabilidad competencial previa, con el objetivo de determinar si hay una responsabilidad política que depurar". En ese sentido, ha defendido que Feijóo "no tiene responsabilidad competencial" y que dicha responsabilidad recaería en Salomé Pradas, Carlos Mazón, los miembros del CECOPI, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la delegada del Gobierno y el propio presidente.
Ante estas afirmaciones, Ignacio Escolar ha intervenido para matizar que "el presidente del PP sí tiene algún tipo de responsabilidad política sobre un dirigente de su propio partido", subrayando que "la clave está en que Feijóo estuvo durante un año tolerando las mentiras flagrantes de Carlos Mazón".
Escolar ha añadido que Feijóo "no solo las toleró, sino que además repitió públicamente afirmaciones que luego se demostraron falsas, como que estaba informado en tiempo real", algo que, según ha remarcado, "no era cierto".
En referencia directa a la comisión de investigación celebrada hoy, Escolar ha sido especialmente crítico: "No puedes acudir a una comisión de investigación —cuando tú mismo estás citando a otras personas en el Senado a comisiones de investigación— y montar este espectáculo".
Finalmente, y ante el intento de Gabi Sanz de comparar la actuación de Feijóo con la de Pedro Sánchez, Escolar ha concluido: "No es comparable con Sánchez. El presidente del Gobierno tuvo bastante más respeto institucional por la comisión de investigación del Senado que el que ha demostrado Feijóo esta mañana".
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.