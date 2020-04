El Gobierno ha anunciado que esta semana distribuirá un millón de test rápidos a las comunidades autónomas para la detección precoz del coronavirus. De hecho, este lunes ya ha comenzado el reparto, que se dirigirá a hospitales y colectivos vulnerables como las residencias de mayores.

Pero, ¿en qué se diferencian estos test de otras pruebas de diagnóstico como los PCR? Según ha explicado en Al Rojo Vivo el periodista Josep Corbella, cuando el sistema inmunológico detecta el virus, los anticuerpos se unen a él.

Así existen dos tipos de test: los que detectan el virus, llamados test de diagnóstico, y los que detectan anticuerpos, llamados test serológicos.

El problema es que el anticuerpo no se une al virus hasta que pasa aproximadamente una semana desde que se introduce en el cuerpo humano, por lo que "para diagnóstico no sirven, sino que hay que buscar el virus", ha explicado el periodista.

Para encontrar el virus dentro del cuerpo existen dos tipos de pruebas: el PCR es un test extremadamente fiable y preciso, pero tarda cuatro otras en dar resultados, y después están los test rápidos.

Los test rápidos observan las proteínas de superficie. Tienen la gran ventaja de la rapidez y el inconveniente de la falta de precisión en algunos casos.

El problema de los test que han llegado a España es que no son del todo precisos, es decir, es posible que no se detecten todos los casos. Un hecho que tiene fácil explicación, según el periodista: "No es que el test sea malo, sino que cuando una persona tiene un gran cantidad de virus hay una gran cantidad de proteína de superficie que el test es capaz de detectar, pero cuando una persona está asintomática y tiene poca carga viral el test no los detecta".

"Para detectar casos en personas asintomáticas estos test de antígenos todavía no son los bastante buenos, sino que hará falta complementarlos con las PCR", ha zanjado el periodista. Algo fundamental en la desescalada, como ha explicado el ministro.

Pero, ¿por qué son necesarios los test de anticuerpos?: "Hay que saber quiénes son, cuántos son y cómo se han podido contagiar aquellas personas que ya han superado la infección y han desarrollado anticuerpos, sin poderse contagiar de nuevo y sin tener riesgo de contagiar a otros", ha explicado el periodista.

Además, recientemente se ha conocido que el tigre del zoo de Nueva York ha dado positivo en coronavirus, lo que indica que no sólo afecta a los humanos. "Los gatos, los felinos son susceptibles al coronavirus y pueden transmitírselo entre ellos, aunque no se ha demostrado que puedan transmitirlo a humanos", ha explicado el periodista. No es el caso de los perros, que no pueden contraerlo, según un estudio chino.