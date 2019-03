"Estaba muy enfadada porque el señor Pablo Casado está haciendo un uso politizado de un asesinato machista que ha conmocionado a toda España": así explica Ione Belarra sus duras palabras con el líder del PP durante su intervención en el Congreso sobre la prisión permanente revisable.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos destaca a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo que "es algo intolerable que Casado, que no tienen ninguna propuesta para evitar que a las mujeres no nos maten, se permita hacer partidismo con una cosa que nos duele tanto, es indecente".

"Nosotras reclamamos políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten y Pablo Casado solo da propuestas del siglo XIX antidemocráticas que nos llevan a una España franquista", critica la política.

Por otro lado, Belarra afirma que "sin duda, algo está fallando en la Justicia, algo que falla muy a menudo, porque tenemos un sistema penitenciario que no cumple con su función principal, la reinserción", ya que destaca que Bernardo Montoya "no estaba reinsertado, por lo que no debería estar en la calle".

