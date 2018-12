Ferreras: El rotundo alegato tras el asesinato de Laura Luelmo: "No es yihadismo feminista; las mujeres tienen miedo y tienen razón"

Antonio García Ferreras protagoniza en Al Rojo Vivo un rotundo alegato en defensa de las mujeres tras el asesinato de Laura Luelmo: "Lo que demuestra es que cuando las mujeres se movilizan y dicen que debemos protegerlas tienen razón".

Además, el periodista señala que "cuando dicen que tienen miedo a la hora de hacer deporte tienen razón, no es yihadismo feminista. Un hombre puede salir a correr con absoluta normalidad y sin sentir ningún temor y una mujer no. Eso, es una realidad que no podemos obviar, un privilegio que, desgraciadamente, los hombres tenemos y las mujeres no".

