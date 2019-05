Así explica Isabel Díaz Ayuso por qué los atascos nocturnos en Madrid "son una seña de identidad"

Antonio García Ferreras pregunta a Isabel Díaz Ayuso en Al Rojo Vivo por sus polémicas declaraciones sobre los atascos en Madrid. La candidata del partido a la Comunidad de la capital afirma que "hay una cosa que tiene Madrid y que tienen pocas capitales del mundo, su vida nocturna", algo que, según defiende, lo reflejan sus "atascos".

"Esos atascos" nocturnos "no son los que mas me preocupan", señala la candidata popular, quien explica que los que lleva mal "son los que, a pesar del corte indiscriminado que ha supuesto Madrid Central y las políticas chapuceras de Manuela Carmena, no se han resuelto".

"El atasco en Madrid es continuo y, cada vez va a peor, ese es el que realmente llevo mal porque a Manuela Carmena se le ha ocurrido poner los semáforos para fastidiar al pobre que viene con su cochecito para entrar a Madrid", critica Díaz Ayuso.

Por último, la política del PP reafirma que no dice que le "gusten los atascos", lo que le gusta es "lo que significan" ya que refleja que "hay vida en las calles de Madrid de noche", algo que "no se debe perder porque es una seña de identidad" de la capital.

