Marina Valdés, a María Lamela: "Fernández-Miranda dice que tú te comes la merienda y yo la chapa de los tertulianos"

María Lamela y Carlos Maldonado disfrutan del delicioso sándwich de pollo a la barbacoa con pepinillos y queso Idiazabal que ha cocinado el chef, mientras Marina Valdés les mira desde la mesa. El divertido momento, en este vídeo.

El chef con estrella Michelin por su restaurante 'Raíces', Carlos Maldonado, trae esta semana una receta tan fácil como deliciosa: un sándwich de alitas de pollo a la barbacoa con queso Idiazabal y pepinillos.

María Lamela es la 'encargada' de degustar este auténtico platazo con una pintaza que hace que incluso Maldonado le tenga que pedir que comparta.

"Sé que te está dando mucha envidia, esto está increíble", comenta María a Marina Valdés, que la mira desde la mesa de Más Vale Tarde.

La presentadora, de hecho, desvela lo que le ha dicho Juan Fernández-Miranda sobre este momento: "Lamela se come la merienda y tú la chapa de los tertulianos".