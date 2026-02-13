La dura confesión de Marisol tras 9 días de infierno encarcelada por el ICE: "Lloraba junto con las otras madres"

La mamá de la pequeña Yoselyn, Marisol recuerda entre lágrimas, en una exclusiva de El Objetivo, el sufrimiento de tantas y tantas madres, aún hoy encarceladas por los matones de Trump, sin poder ver a sus hijos.

Marisol fue arrastrada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Donald Trump, dejando sola a la pequeña Yoselyn, de 11 años. Tras 9 días de infierno, madre e hija vuelven, al fin, a estar juntas.

Marsiol finalmente ha sido liberada y el equipo de 'El Objetivo' ha sido testigo de este emotivo reencuentro y pudo, además, hablar con la pequeña después de recibir la llamada de que su madre había sido detenida.

"Yo tengo que reconocer que no he salido todavía de esta historia, por eso estoy tan enfadada como madrileña por esa medalla [que Ayuso ha condecido a los EEUU de Trump]. Esto es lo que se está premiando. Y no me refiero a la liberación, sino a los nueve días de infierno que ha pasado Marisol encerrada", critica Ana Pastor.

"Esta es", confiesa, "una buena noticia, pero hay tantas Yoselyn y tantas Marisol todavía encerradas...", lamenta Pastor. Y así nos lo cuenta además la propia Marisol.

"Me sacaron, me encadenaron y me llevaron a Texas. Allí, me dolía el corazón de escuchar a muchas mamitas que están solas igual que yo (...) Dos meses, tres meses encerradas esperando. Y yo pensaba que también me iba a quedar ahí", confiesa Marisol entre lágrimas, relatando a su vez la "desesperación" que sentía por no saber lo que iba a pasar con su hija, con la pequeña Yoselyn.

"Había una mamita que ya llevaba tres meses ahí. Su esposo, también detenido, tenía dos hijos, y ella no paraban de llorar, y yo también lloraba con ella", relata Marsiol recordando el sufrimiento de tantas y tantas madres, aún hoy encarceladas sin poder ver a sus hijos.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.