Emilio Delgado felicita a Mónica García por la operación hantavirus tras su rifirrafe por las primarias: “Estaba donde tenía que estar”

"Creo que la gente se ha dado cuenta perfectamente de que los responsables estaban donde tenían que estar, no tomando pacharanes, y a nivel de partido también hemos sentido mucho orgullo por ver la representación que tenemos en el Gobierno central", ha dicho el político de Más Madrid. En el víd

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha entrado en directo en Al Rojo Vivo para contestar a todas las preguntas de Antonio García Ferreras sobre la crisis del hantavirus, incluida la polémica y la bronca política con Fernando Clavijo, presidente de Canarias, que sigue lanzando, a día de hoy, después de que el operativo ya ha terminado y con éxito, críticas al Gobierno central.

Al terminar la entrevista, su compañero de partido, Emilio Delgado, que estaba presente en el plató de Al Rojo Vivo para comentar la actualidad política, ha querido felicitarla por la labor realizada en esa crisis. Lo hace después del rifirafe que tuvieron en este mismo paltó hace unos días a cuenta de las primarias de Más Madrid.

"Quiero sumarme a los reconocimientos nacionales e internacionales que ha habido a este dispositivo. Creo que la gente se ha dado cuenta perfectamente de que los responsables estaban donde tenían que estar, no tomando pacharanes, lo cual es de agradecer, y creo que a nivel de partido también hemos sentido mucho orgullo por ver la representación que tenemos en el Gobierno central", ha dicho Delgado.

Después de despedir la conexión de la mistra, Delgado ha querido comentar las desafortunadas declaraciones de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, palabras a las que también ha contestado en Al Rojo Vivo la propia ministra.

"Creo que la ciudadanía en general empieza a estar un poco harta de que los más inútiles sean precisamente los que pongan zancadillas permanentemente a ver si consiguen rascar un solo voto", afirma Delgado.

Por tanto, subraya Delgado, "yo le diría a la consejera de la Comunidad de Madrid que decía que la ministra se licuaba mirando al responsable de la Organización Mundial de la Salud. que aquí lo único que se ha licuado es la credibilidad de la derecha, que en cada crisis y en cada emergencia sanitaria supera límites de mezquindad, de victimismo, de zafiedad y de no saber estar en la vida".

Así, concluye el político de Más Madrid que "no es de rebido" que cargos públicos hagan este tipo de comentarios, más aún, en una crisis sanitaria. En el vídeo podemos ver al completo esta felicitación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.