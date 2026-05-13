Valdivia critica las palabras de Ayuso sobre Hernán Cortés en México: "Es vergonzoso que vayas a un país a hacer esas declaraciones"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia critica el viaje que la presidenta madrileña ha hecho a México, cargado de polémica. En el vídeo, los detalles de su crítica.

La polémica sobre Isabel Díaz Ayuso y su viaje a México continúa. La presidenta madrileña acusa ahora al Gobierno de España de haberla puesto en peligro en el país y carga también contra la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, asegura que "por respeto a los ciudadanos, nos tendría que explicar su agenda: dónde estuvo, dónde supuestamente sufrió episodios de inseguridad y, luego dice que tuvo que contratar a una seguridad, una seguridad privada que pagó ella, que la hemos pagado todos los madrileños. Creo que nos falta muchísima transparencia".

Por otro lado, el periodista defiende la libertad de expresión, claro está, pero es que la presidenta madrileña "ha ido a México a defender a Hernán Cortés, a decir, por ejemplo, que ve por las calles de Madrid a muchas malinches... A mí la verdad me parece vergonzoso y ridículo que vayas a un país extranjero a hacer este tipo de declaraciones", confiesa Valdivia, aclarando que, claro, "hay que tener perspectiva histórica de lo que pasó, pero visto siglos después, hay que decir que se cometieron muchísimas atrocidades".

Y además, añade el periodista, "en el discurso que ella hizo, también se podría haber acordardo de México como un lugar que acogió a miles de españoles que tuvieron que salir huyendo después de la Guerra Civil".

Y sí, confiesa Valdivia, por último, que "le gusta su discurso de dureza contra los narcos y el narcotráfico y me gustaría que ese discurso lo tuviera también aquí". Ya que, afirma y concluye que "ella milita en un partido donde su líder veraneaba con un condenado por narcotráfico".

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