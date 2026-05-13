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La ministra de Sanidad, en ARV

Mónica García responde a la consejera de Ayuso por su ataque machista de "licuada": "Ya soy miembro de la OMS"

Los detalles La ministra de Sanidad ha respondido a las acusaciones machistas de la consejera de Sanidad de Ayuso que afirmó que cuando Mónica García miraba a Tedros se "licuaba" porque "quiere un puesto en la OMS".

Mónica García responde a la consejera de Ayuso por su ataque machista de "licuada": "Ya soy miembro de la OMS"
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido en Al Rojo Vivo a las palabras de la consejera de Sanidad de Ayuso que este martes decía que García "se licuaba mirando al de la OMS".

"Estoy acostumbrada a este tipo de exabruptos por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso la consejera y de la Presidenta. Luego lo repitió la Presidenta", ha respondido la ministra recordando que tanto a Fátima Matute como a Isabel Díaz Ayuso les pareció una ocurrencia "brillante".

Y es cierto que Matute, ante la posibilidad de rectificar sus palabras ante los micros de laSexta, insistía en sus calificaciones. Para ella, ese "licuarse" es equivalente a "derretirse" o "plegarse" para "obtener un puesto en la OMS ya que su tiempo como ministra de Sanidad ha acabado". "Si hay que retirar, retiro lo que sea, pero el vocabulario español es riquísimo y a lo mejor son los oídos del que escucha y la mente que quiere distorsionar quien le da una connotación que no tiene", reiteraba Matute.

La ministra ha tirado de ironía para responder a las acusaciones de buscar un enchufe en la Organización Mundial de la Salud. "Yo soy miembro de la Executive Board, de la Organización Mundial de la Salud, que da un cargo que España no ostentaba desde hace 20 años", ha explicado García. "Y me siento orgullosa de ser responsable y de mirar a la Organización Mundial de la Salud con respeto, con admiración y con responsabilidad. Porque si algo se ha demostrado también en esta alerta sanitaria, en esta crisis sanitaria, es que necesitamos organismos como la Organización Mundial de la Salud que han puesto en duda la administración", ha añadido.

"Trump lo puso en duda. También el gobierno de Miley, la derecha en general, siempre ha puesto en duda este tipo de organismos bajo todo tipo de sospechas conspiratorias", ha criticado la ministra.

Y es que para la titular de Sanidad, "lo que ha demostrado esta crisis es que gracias a que tenemos multilateralismo, gracias a que tenemos organismos de salud global, podemos monitorizar y trazar todos los contactos y todas las posibles crisis y emergencias de salud pública".

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