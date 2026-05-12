La consejera de Ayuso afirma que "Mónica García se licuaba mirando al de la OMS" e intenta matizar el ataque machista: "El vocabulario es riquísimo"

El contexto La consejera de Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, aseguró que la ministra de Sanidad se "licuaba" con la presencia del presidente de la Organización Mundial de la Salud en Tenerife.

La polémica política por el manejo del brote de hantavirus en el MV Hondius ha llegado a la Comunidad de Madrid. Fátima Matute, consejera de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso, criticó a Mónica García, sugiriendo que busca un puesto en la OMS tras dejar su cargo como ministra de Sanidad. Matute afirmó que García "se licuaba" al ver al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y defendió su comentario aludiendo a la riqueza del vocabulario español. Estas declaraciones han provocado indignación en el PSOE de Madrid, que tacha de "mala gente" a Matute, recordando su pasado en la sanidad privada.

La bronca política por la gestión del brote de hantavirus dentro del MV Hondius ha llegado a la Comunidad de Madrid con un comentario que vienen del seno del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, aseguró este lunes en varios medios que Mónica García "se licuaba" cuando observaba al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Lejos de pedir perdón, Matute ha insistido en que el objetivo de García es lograr "un puesto en la OMS" una vez deje de ser ministra de Sanidad, lamentando que se esté, dice, derivando la atención. "El vocabulario español es riquísimo y en lo que se está convirtiendo esta emergencia sanitaria es en un plató de televisión minuto a minuto, en vez de un trabajo serio y callado en despachos haciendo informes y compartiendo lo mejor que tenemos las administraciones respecto a esta emergencia sanitaria", responde la consejera a preguntas de laSexta.

Para ella, ese "licuarse" es equivalente a "derretirse" o "plegarse" para "obtener un puesto en la OMS ya que su tiempo como ministra de Sanidad ha acabado". "Si hay que retirar, retiro lo que sea, pero el vocabulario español es riquísimo y a lo mejor son los oídos del que escucha y la mente que quiere distorsionar quien le da una connotación que no tiene", ha reiterado Matute.

La consejera hacía alusión a la comparecencia en la que la ministra de Sanidad y el director de la OMS hicieron en Tenerife, cuando Tedros Adhanom se trasladó a Canarias para seguir la evolución del operativo.

Estas palabras han generado un gran malestar en el PSOE de Madrid, que llega a llamar "mala gente" a la consejera de Ayuso. "Este es el nivel de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En realidad, consejera de la sanidad privada, porque ocultó que había trabajado 17 años para Quirón. Son mala gente", denuncian en un mensaje en X.

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