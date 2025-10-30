Ahora

Elizabeth Duval, sobre Mazón tras los insultos de las víctimas: "No entiendo cómo se puede tener la cara tan dura para soportar eso"

La escritora y filósofa Elizabeth Duval analiza el comportamiento de Carlos Mazón después de un año de la DANA, la mayor tragedia vivida en la Comunidad Valenciana en los últimos años. En el vídeo, los detalles.

"Carlos Mazón ayer estaba escuchando la rabia desnuda de las víctimas", asegura Antonio García Ferreras tras escuchar en un vídeo los insultoscon los que algunas víctimas rebieron este miércoles a Mazón a su llegada al funeral de Estado. Las familias habían pedido expresamente que no acudiera por el dolor que les causa.

La filósofa y escritora Elizabeth Duval no entiende que Mazón pueda seguir en su cargo a nivel político, pero más aún, no lo entiende a nivel humano: "No entiendo ser capaz de exponerse a eso, sabiendo lo perfectamente lo tú has hecho. No entiendo no solo que no dimita, sino que no pida perdón".

Para Duval, "no se trata ya de una cuestión política, de cuál es su conveniencia, o de querer asegurarse un sueldo, o de querer agotar la legislatura", sino que "no entiendo cómo se puede tener la cara tan dura para soportar eso, incluso para no derrumbarse, cuando están las familias de gente que ha muerto por tu negligencia, diciendote esto todos los días", concluye. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

