Ignacio Escolar, sobre la responsabilidad de Feijóo con Mazón: "Está defendiendolo de manera activa con campañas de bulos"

En Al Rojo Vivo, Ignacio Escolar ha explicado las razones por las que Carlos Mazón no dimite. "Necesita agotar una legislatura completa de al menos dos años; tiene que convocar elecciones para poder cobrar", ha afirmado.

El periodista ha precisado que ese podría ser el verdadero motivo detrás de su resistencia: "Si Mazón completa una legislatura, o si convoca elecciones anticipadas a partir del mes de julio, tendría derecho a quince años de sueldo en el Consejo Autonómico Estatal, además de dos asistentes con salario, un coche oficial y un despacho".

Para contextualizar, Antonio García Ferreras ha puntualizado: "Son 75.000 euros anuales durante quince años, garantizados". A lo que Escolar ha añadido: "Hasta su jubilación, porque con la edad que tiene podría retirarse justo después de eso".

En este escenario, Escolar considera que "para el PP podría ser una opción investir a un nuevo presidente de la Generalitat; para Mazón, no lo es".

El director de eldiario.es también ha señalado la responsabilidad de Alberto Núñez Feijóo en esta situación: "A mí no me vale eso de que no puede hacer nada. Sobre todo porque lo que está haciendo Feijóo no es no poder, es defender activamente a Mazón, incluso con campañas de bulos, como la que vimos cuando intentó torpedear el nombramiento de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Quiso desviar hacia allí todo el lodo que había provocado Mazón".

Y ha concluido con una crítica directa al liderazgo del PP: "Al final, no se trata solo de que no tenga margen político para poner en su sitio a un presidente autonómico que, en teoría, tiene autonomía. Es que lo está apoyando con mentiras de patas cortas que cada vez resultan más evidentes".