Elizabeth Duval, sobre Frente Amplio y Podemos y las demás candidaturas: "En un momento en el que la izquierda está en las calles, que la izquierda política sea esto es un desastre"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval subraya que la da pereza y hastía todo lo que está pasando con las negociaciones entre Podemos y Frente Amplio, así como con las demás izquierdas, para que puedan concurrir en una única candidatura en el 29N.

Quedan horas para que se termine el plazo para registrar las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre y Frente Amplio y Podemos siguen sin llegar a un acuerdo. Gabriel Rufián, líder de ERC, ha reconocido que ha fracasado y que el espectáculo que están dando las izquierdas en dantesco. No sabemos aún qué pasará en las próximas horas.

Elizabeth Duval, filósofa y escritora y exsecretaria de Comunicación de Movimiento Sumar, quiere subrayar primero "la enorme pereza, el hastío y cansancio" que hay con todo esto.

"Ya veremos qué es lo que ocurre finalmente en Valencia, tengo mis dudas de que realmente vaya a haber dos papeletas. Yo creo que va a suceder exactamente un poco como pasaba en Andalucía, que tuvieron ese momento dantesco de un pacto a las 23.57 y a las 00.14, se registraron dos pactos distintos y veremos qué es lo que acaba sucediendo", aifmra la escritora.

En todo caso, "se suponía que se haya movilizado la izquierda en un momento en que la izquierda está en las calles, que la izquierda política lo que haga sea esto es un desastre", concluye.

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