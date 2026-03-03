Elizabeth Duval asegura que la posición del Gobierno en el conflicto de Irán es "acertada": "Es una intervención que no apoya la población de EEUU"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval analiza las distintas posiciones de España y Europa ante el ataque de EEUU e Israel a Irán. Además, revela que, según una encuesta en Estados Unidos, solo el 27% de la población apoya esta intervención. En el vídeo, los detalles.

La posición de España frente al ataque de EEUU e Israel a Irán es clara: está fuera del orden internacional, fuera de la Carta de las Naciones Unidas. Una posición que no le gusta a Alberto Núñez Feijóo ni al PP que aseguran que deben estar con sus aliados europeos como Alemania o Francia.

Lo cierto es que la posición de la UE es dispar: esta es la posición de la Comisión Europea, que es distinta a la posición de Francia, de Alemania, la de España y, fuera de la Unión Europea, la de Reino Unido que es en este caso la misma que Francia y Alemania. "En Europa las posiciones son dispares", afirma Antonio García Ferreras, periodista y presentador de Al Rojo Vivo.

En una primera intervención, en la mesa de debate del programa, la filósofa y escritora Elizabeth Duval recordaba algo que este mismo lunes dijo Macron. El presidente de Francia hablaba de cómo para proteger su libertad tenían que armarse hasta los dientes. "Creo que literalmente decía que 'para protegernos en libertad tenemos que ser temidos' y esto marca un cambio muy grande también a escala europea, de cuáles son las posiciones".

Está claro que hay una amenaza global y ante eso, analiza Duval, se va colocando todo el mundo. Pero esa amenaza global, añade la escritora, también incluye a Estados Unidos, "donde, según una encuesta de Reuters/Ipsos de hace unos días, se señalaba que solamente un 27% de la población estadounidense aprueba los ataques a Irán".

De este modo, y en una segunda intervención, Duval sostiene lo difícil que es que la UE mantenga una posición común: "Si tienes a Merz planteando unas posturas no tiene nada que ver con lo que dice Francia; si tienes a la propia Francia, que si que intuye que hay que asegurarse ellos mismos y hay que extender, por ejemplo, el paraguas nuclear que tiene Francia al resto de Europa, que hay que desarrollar una posición que sea autónoma, pero que también se tiene de alguna manera con Estados Unidos, es muy complicado".

Por ello, firma: "Aquí el Gobierno está acertando". Y lo justifica de la siguiente forma: "Es que ni siquiera se trata de una intervención (el ataque de EEUU a Irán) que sea apoyada por la población de EEUU".

Además, pregunta en España cuánta gente va a apoyar que nosotros, los europeos, podamos correr peligro o estar en riesgo y ver cómo nuestra seguridad también se ve violada por esta intervención de Estados Unidos para desalojar a un dictador", subraya.

Y por último, "si a Estados Unidos le preocupan tanto todos los dictadores": "Porque no creo que lo que esté buscando realmente sea más y mayor democracia en el mundo, como no fue tampoco más y mayor democracia lo que querían en Venezuela", concluye Duval.

