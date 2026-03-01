Del "atropello a la legalidad" de Sánchez a la "defensa de la libertad" de Feijóo: PSOE y PP se enfrentan por el ataque a Irán

¿Qué han dicho? Desde el Gobierno, con los socialistas y Sumar en la misma línea, se ha mostrado preocupación por "una situación gravísima"; los 'populares', por su parte, han celebrado la muerte de Jamenei.

El reciente ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha evidenciado las diferencias entre el PSOE y el PP en España. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, junto a Sumar, ha pedido una desescalada, calificando la ofensiva como un "atropello a la legalidad internacional". Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero han expresado su preocupación por la situación y su posible impacto global. En contraste, el PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha condenado el régimen iraní, destacando su represión y desestabilización regional. Cayetana Álvarez de Toledo ha celebrado la muerte del líder supremo Ali Jamenei, considerándola positiva para el feminismo.

El ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias entre el PSOE y el PP. Entre el Gobierno, con los socialistas y Sumar, y el principal partido de la oposición. Los primeros, con Pedro Sánchez a la cabeza, han hecho un "llamamiento a la desescalada"; los segundos, con Alberto Núñez Feijóo al frente, han afirmado que "ningún demócrata puede ser condescendiente con el régimen iraní".

Y es que el asunto ha llegado hasta la alfombra roja de los Goya. Hasta un evento desde el que el presidente del Gobierno ha tildado la ofensiva de "atropello a la legalidad internacional". "La violencia solo trae violencia", ha destacado.

"Rechazamos el régimen de Irán. Uno en el que los ciudadanos sufren la represión. Sin embargo, denunciamos este atropello a la legalidad internacional, que no traerá nada bueno ni para la región ni para el mundo", ha insistido.

Sánchez ha afirmado estar "preocupado personalmente" por lo sucedido: "La política ha de estar para resolver problemas y no para crearlos".

En la misma línea se ha mostrado María Jesús Montero. La vicepresidenta primera también ha trasladado su preocupación por una situación que dice llevará a una incertidumbre global: "Estamos ante una situación gravísima en el orden internacional que diría además no es una situación aislada".

Desde Sumar, Mónica García ha destacado la posición del Gobierno de España: "No ha tenido nunca ningún reparo para enfrentarse a la Administración Trump, a Israel y a las teocracias del mundo".

Porque los socios de Gobierno hablan de "ataque ilegal", tal y como ha afirmado Ernest Urtasun: "Es un uso de la fuerza ilegal que lo que hará será cerrar todavía más el régimen y hacerlo más represivo".

Por su parte, el Partido Popular tiene una visión completamente diferente. Feijóo, líder de la formación de Génova, ha aprovechado las redes sociales para condenar el régimen de Irán. "Masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Ningún demócrata puede ser condescendiente con ello porque la libertad se defiende en todo el mundo", ha compartido.

Cayetana Álvarez de Toledo, en ese sentido, ha celebrado la muerte del líder supremo Ali Jamenei y lo considera "una magnífica noticia para el feminismo".

