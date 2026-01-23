Eduardo Saldaña, sobre el acuerdo para la paz en Ucrania: "Lo importante aquí es si Rusia cede o no en las exigencias que tiene"

Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', hace una primera valoración, en este vídeo, sobre la inminente reunión que se celebrará en Abu Dabi, entre Rusia y Ucrania, mediada por EEUU, desde que comenzó la invasión en febrero de 2022.

Equipos negociadores de Rusia y Ucrania tienen previsto celebrar este viernes, en Abu Dabi, su primera reunión directa, mediada por EEUU, desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022.

Dicha reunión, que se espera que se extienda hasta el sábado, tendrá lugar justo después de que los dos mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, fueran recibidos el jueves en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', asegura que "no es la primera vez que Donald Trump cree que va a llegar a un acuerdo y va a resolver el conflicto ucraniano". Sin embargo, añade: "Aquí lo importante es si Rusia cede en las exigencias que tiene, porque sigue con sus demandas de máximos. Putin lo ha dejado claro. Y el enviado de Putin también. Los ucranianos parecen más favorables a la negociación".

Ahora bien, el experto insiste en que "todo va a depender de si estamos de nuevo ante una Rusia buscando y moviendo la bolita para mantener a Trump entretenido y dar una patada para adelante al conflicto. Porque saben que cuanto más tiempo ganen, mejor para ellos".

