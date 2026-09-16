La emotiva reacción de un padre al descubrir que su hija es la piloto del avión en el que viaja

Un padre se lleva una sorpresa inolvidable cuando embarca como un pasajero más rumbo a sus vacaciones y descubre que su hija es la piloto del avión.

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra uno de esos emotivos momentos virales que conquistan a las redes. Un padre embarca como un turista más en un avión rumbo a sus vacaciones, sin imaginar que será su propia hija quien se encuentre al mando.

Cuando se da cuenta de quién está pilotando el avión, el hombre no puede contener la emoción. Se gira, abraza a su hija con enorme cariño y celebra el inesperado encuentro, protagonizando un momento que rápidamente se ha hecho viral.

Una sorpresa viral que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

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