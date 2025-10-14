Díaz, ante el debate por blindar el aborto: "Feijóo está dispuesto a sacrificar a las mujeres españolas a favor de Vox"

¿Por qué es importante? La ministra de Trabajo pone en valor la iniciativa para blindar el derecho al aborto. "Es la primera reforma con alcance constitucional que mira para las mujeres".

El Gobierno ha dado el primer paso para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Una iniciativa que Yolanda Díaz ha puesto en valor en Al Rojo Vivo, destacando que "es la primera reforma con alcance constitucional que mira para las mujeres".

La ministra de Trabajo ha indicado que ahora la pregunta que hay que hacerse es de qué lado se va a poner Alberto Núñez Feijóo. "¿Estará del lado de las mujeres españolas o va a seguir secuestrado por Vox?", ha indicado, recordando que van a tener que votar y posicionarse.

Un momento que ha aprovechado para confesar que está convencida de que las mujeres del PP saben que el "giro a la extrema derecha" de Feijóo "los está matando". "No hace más que equivocarse porque cree que haciendo esto gana votos", ha asegurado, señalando que lo que de verdad sucede es que se convierte en "un títere de Vox".

Yolanda Díaz ha dejado claro que no se puede dar "un paso atrás", indicando que está segura de que hay muchas mujeres del PP que "no comparten" la premisa de su partido.

Para la ministra, el principal problema que tiene Alberto Núñez Feijóo es que "no manda en su partido" y está dispuesto a "sacrificar a las mujeres españolas a favor de Vox".

De esta forma, ha querido poner en valor la iniciativa del Gobierno, indicando que con ella las mujeres "ganamos en derechos".

