Cuartango, sobre la respuesta del PP a las denuncias por acoso al alcalde de Móstoles: "La excusa es pueril, los hechos son devastadores"

El periodista Pedro García Cuartango cuestiona las respuestas que ha dado el PP después de revelarse que el PP de Madrid presionó a una concejala de Móstoles para que no denunciase por acoso sexual al alcalde de la localidad. En el vídeo, los detalles.

Según ha publicado El País, el Partido Popular (PP) de Madrid presionó a una concejala del Ayuntamiento de Móstoles para tapar una acusación de acoso sexual y laboral contra su alcalde, Manuel Bautista. La edil, añade este medio, acudió hasta en seis ocasiones a pedir ayuda a su partido, recibiendo el rechazo por parte de sus compañeros de partido a seguir adelante.

"Lo archivamos porque no es un caso de acoso laboral ni sexual", ha dicho el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, en declaraciones a los medios. Además, Serrano ha restado importancia a la denuncia y ha asegurado que hubo "una disputa laboral", no un caso de acoso sexual. También, desde el PP critican y cuestionan que este caso haya salido justo el día en que Paco Salazar (PSOE) declara en el Senado, a petición de los 'populares'.

"El PP y Feijóo subrayan que esta denuncia coincide con las vísperas de la votación del domingo en Aragón. Pero si la denuncia se hubiera formulado hace un mes, hubieran dicho que coincidía con la campaña en Extremadura, y si lo hubieran hecho en marzo dirían que eran las vísperas de las elecciones en Castilla y León. Por tanto, la excusa es pueril", destaca el periodista Pedro García Cuartango, columnista de 'ABC', quien destaca que "hay que responder a los hechos y no hacer juicios de intenciones". Y los hechos, asegura, "son devastadores".

"El testimonio de esta mujer es absolutamente verosímil, porque hay cartas, hay reuniones y la realidad es que ella tuvo que abandonar su cargo", subraya el periodista, haciendo alusión a la información que publica el periódico. Por lo tanto, "el PP tiene que abrir una investigación en serio", reclama.

Por último, insiste también el periodista en "el doble rasero" de los partidos que miran para otro lado cuando les afectan a ellos. E igualmente, demuestra también este caso que "los partidos son estructuras endogámicas y cerradas, donde es muy difícil el debate y la crítica", concluye Cuartango.

