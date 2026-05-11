Corbella destaca lo "mejor" de la crisis del hantavirus: "En solo una semana, una crisis de salud pública está completamente controlada"

El periodista científico de La Vanguardia, aclara, no obstante, que sí está controlado, "pero no extinguido": "Tendremos que esperar a la segunda mitad de junio para darlo por extinguido", afirma. En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

Tras el operativo montado con crucero MV Hondius durante este finde semana en Canarias, que, de momento, siendo todo un éxito y así lo avalan los diferentes países de nuestro entorno, el periodista científico de La Vanguardia, Josep Corbella, destaca que "lo mejor que se puede decir de todo lo que hemos visto la última semana" es que "solo en solo una semana, una crisis de salud pública que era potencialmente peligrosa y que había generado mucha inquietud, está completamente controlada".

Y esto afirma, es gracias ,en gran parte, "a la fantástica reacción que ha tenido la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque "las cosas se han hecho en conjunto, a pesar de todo el ruido que ha habido, y de todas las polémicas".

Del mismo modo, el periodista responde a las palabras que en esos momentos está pronunciando la presidenta del Cabildo de Tenerife, criticando que "la operación podía haber sido mucho más rápida" que en y que "en 12 horas, el barco podría haberse ido" y que todo esto se está provocando artificialmente por el Gobierno.

Sin embargo, y según Corbella, se dijo que "el desembarco se haría a medida que hubiera los aviones para llevarse a las personas que están en el barco", por tanto, desde el principio se dijo que se haría a lo largo de "dos días".

"Ignoro si se hubiera podido hacer más rápidamente, pero en cualquier caso, sean un día o sean dos días, no cambia nada. No supone ninguna diferencia en cuanto a ningún riesgo de salud para nadie. Me parece un debate un poquito estéril", añade el periodista, quien insiste en que para los canarios la situación está controlada y que pueden estar tranquilos.

El brote de un de un virus es como un incendio, explica el experto: "En cuanto se enciende, no se extingue de un día para otro de golpe. Tiene su proceso. Van los bomberos, lo perimetral, lo controlan y finalmente lo extinguen".

En este caso, "este brote de hantavirus está ya controlado, pero no está todavía está extinguido. Tendremos que esperar a la segunda mitad de junio para declarar darlo por extinguido", explica Corbella, insistiendo en que "la situación absolutamente bajo control" y "para la población de Canarias, ni ahora ni en ningún momento ha habido ningún peligro ni ningún riesgo de salud pública".

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