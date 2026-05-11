Carlos Cué analiza el operativo del crucero: "Lo que ha habido es un presidente de Canarias que se ha obsesionado con que el barco no fuera a su isla y se ha pasado de frenada"

El periodista Carlos Cué subraya que en esta ocasión está muy claro "quién lo ha hecho" mal en esta crisis, ya que la operación está yendo muy bien. Tanto que los demás países nos están felicitando. En el vídeo, los detalles.

El periodista Carlos Cué, de El País, analiza la operación del crucero afectado por hantavius, en Canarias, asegurando que está siendo todo un éxito: "Hay veces que no, hay veces que es muy claro quién lo ha hecho mal, hay veces que hay veces en las que efectivamente todos lo han hecho mal y hay veces en las que uno lo ha hecho mal. Y esta es una de esas veces muy evidente", afirma el periodista, haciendo una clara alusión a Fernando Clavijo, destacando que hay veces, en las críticas, en las que no se puede ser equidistante.

De este modo, señala el periodista que "es evidente que este país ha mejorado después de la COVID; es evidente que lo estamos haciendo bien: los técnicos, los especialistas, somos un país turístico, con lo cual tenemos gente especializada efectivamente en este tipo de casos... Los técnicos de Canarias no lo han hecho mal y no ha habido ningún problema".

De hecho, tal como asegura el periodista de El País, cuando vas al detalle y preguntas, "no ha habido ningún problema de coordinación (...) Ha habido al máximo nivel, por supuesto, muchísimas conversaciones desde el primer momento, pero a los segundos niveles, que son los que importan porque son los que están realmente negociando la crisis, no ha habido ningún problema de coordinación entre las administraciones a nivel técnico".

Lo que ha habido, señala Cué, "es un presidente [Fernando Clavijo] que se ha obsesionado con que el barco no fuera a su isla o, por lo menos, que sus ciudadanos vieran que hacía todo lo posible para que el barco no fuera a la isla. Y se ha pasado de frenada". "Se ha pasado 40 pueblos de frenada y en última instancia, ha hecho esta ridiculez de lo de los ratones nadadores", concluye el periodista.

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