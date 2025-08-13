El consejo de Javier Ayuso, Emergencias 112, a las personas que tengan una casa cerca de terreno forestal: "Hay que dejar espacio libre de vegetación"

El portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha analizado el incendio de Tres Cantos, señalando que se produjo cerca de las viviendas. Además, la velocidad del viento hizo que se propagara "rápidamente".

Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, ha dado algunos consejos para las personas que tengan una casa cercana a terreno forestal tras ver cómo cada año los incendios son más intensos y las olas de calor más persistentes.

"Quien tenga una vivienda cercana a terreno forestal, que deje una franja de cinco o seis metros libre de vegetación", ha señalado. Además, ha aclarado que también sería conveniente sustituir las plantas arizónicas por "otro tipo de vegetación más resistente al fuego".

El portavoz de Emergencias 112 de Madrid también se ha pronunciado sobre el incendio de Tres Cantos, admitiendo que es uno de los más peligrosos a los que han tenido que hacer frente.

"Se inició cerca de viviendas", ha recordado, señalando que lo que hizo que también fuese tan peligroso fue la velocidad del viento, que provocó que se propagara rápidamente hacia las casas. "Otro frente fue a las edificaciones, ganaderías y casas de campo", ha indicado, lamentando el fallecimiento de una persona cuando intentaba salvar a unos caballos.