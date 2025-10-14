Alán Barroso: "La principal bondad para el PSOE es tener la oposición tan mediocre que tiene"

El politólogo ha destacado el problema simbólico que representan para el PSOE los comportamientos machistas difundidos en torno a la trama Koldo, y ha subrayado la torpeza de la oposición: "Con una oposición medianamente inteligente, este escándalo habría dejado al Gobierno por los suelos".

El politólogo Alán Barroso ha analizado en Al Rojo Vivo las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la trama Koldo, en las que negó tener conocimiento de los supuestos mensajes y comportamientos machistas que han salido a la luz.Según Barroso, "el PSOE tiene un gran problema simbólico más allá de la corrupción, porque hoy los votos se ganan y se pierden en el terreno del simbolismo".

Barroso ha señalado que "el electorado socialista es muy sensible con la defensa de la mujer y contrario a la prostitución, por lo que difícilmente tolerará este tipo de comentarios. Además, hablamos de un partido que llegó al poder enfrentándose al PP más corrupto; por eso, cuando surgen casos así, lo que se produce es una profunda decepción".

Pese a la gravedad del caso, el analista ha destacado la torpeza de la oposición: "Con una oposición medianamente inteligente, este escándalo habría dejado al Gobierno por los suelos, pero no ha ocurrido".

Y ha concluido con una crítica directa al PP: "Mientras el PSOE podría estar desangrándose con un caso que tiene a dos exdirigentes imputados, el PP desvía el foco poniendo a Ayuso a hablar del aborto o copiando el discurso migratorio de Vox. Todo lo que podían hacer mal, lo están haciendo. La principal ventaja del PSOE es tener una oposición tan mediocre como la que tiene".