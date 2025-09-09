Cembrero, sobre Feijóo y su postura con Gaza: "Nunca le he escuchado hablar de crímenes contra la humanidad, que es de lo que está acusado Netanyahu"

El periodista y escritor Ignacio Cembrero critica en este vídeo la postura del líder del PP sobre su postura frente a la barbarie en Gaza.

Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se negó a calificar lo que está haciendo Israel en Gaza como "genocidio" y lo dijo así, sin tapujos: "Para mí no hay un genocidio en Gaza. Eso fue lo del pueblo judío en la II Guerra Mundial".

Otros 'populares' opinan lo mismo y otros, tal como informa el periodista de 'La Razón', Pepe Luis Vázquez, no tienen una posición tan rotunda. Eso sí, el PP culpa a Pedro Sánchez de haber hecho una "repugnante declaración antisemita" con las medidas presentadas por el presidente del Gobierno contra Israel por el genocidio de Gaza.

"Ya estamos viendo que una posición común en el PP no hay", afirma Vázquez: "En los territorios donde el PP busca los votos del electorado más templado y moderado, como es el caso de Andalucía, su postura se acerca más a la del PSOE que a la del PP de Madrid".

Sin embargo, sobre la dirección nacional del PP, Vázquez apunta que a Feijóo no le hemos escuchado decir genocidio, pero ha sido bastante crítico y ha ido endureciendo su discurso contra Netanyahu.

Algo con lo que el periodista y escritor Ignacio Cembrero no está de acuerdo y carga contra el líder de los 'populares': "Nunca he escuchado en boca de Feijóo hablar de, no pido genocidio, porque no es el lenguaje de la corte internacional, de crimen contra la humanidad o de crimen de guerra, que es de lo que está acusado Netanyahu y su anterior ministro de Defensa. Y esto no lo dice el PP", asegura contundente.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.